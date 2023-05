Ys IX: Monstrum Nox est sorti sur PS5

Publié le Lundi 15 mai 2023 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Chasse aux monstres

NIS America vient de sortir YS IX : Monstrum Nox sur PS5. Le jeu est déjà sorti il y a plusieurs mois (environ deux ans pour être exact) sur PS4 et Nintendo Switch. Cette version est optimisée pour la PS5 et inclut tous les DLC cosmétiques précedemment sortis.Le jeu raconte l'histoire d'Adol "le Rouge", célèbre aventurier, Christin et son compagnon Dogi qui débarquent à Balduq, une ville pénitentiaire annexée par l’Empire Romun. Notre héros se retrouve directement... en prison. Lors de sa détention, il rencontre une mystérieuse jeune femme nommée Aprilis, qui le transforme en Monstrum, une personne dotée de dons qui a le pouvoir d’exorciser les monstres.Vous allez donc devoir désormais venir en aide aux habitants de la ville et chasser les monstres qui la menacent.