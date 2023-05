Despot’s Game: Dystopian Army Builder est sorti

Publié le Lundi 15 mai 2023 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Complètement con

Sorti il y a presque deux ans en accès anticipé, le jeu Despot’s Game: Dystopian Army Builder est désormais disponible en version finale. Et il débarque sur PC, Nintendo Switch et PS4.Développé par le studio russe Konta Games, Despot’s Game: Dystopian Army Builder est un auto-battler stratégique rogue-like. Tout ça à la fois.En gros : vous dirigez un groupe d'humains à poil qui se réveillent sans souvenir dans un labyrinthe peuplé de robots tueurs et autres ennemis. Vous allez devoir les guider, les équiper, et même les faire muter grâce à votre contact priviligié avec Cthulhu, en personne, qui acceptera de vous donner un petit coup de main génétique. De l'épée laser au tutu de magical girl en passant par le frigo et le bretzel rassi, tout sera bon pour faire de vos personnages des héros invincibles.