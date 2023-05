(TEST) Redfall (PC, Xbox Series)

Publié le Vendredi 12 mai 2023 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Vampire, vous avez dit vampire ?

A la rédaction, on aime les vampires. On aime aussi les FPS. On aime aussi les jeux en coop. Et on aime les jeux développés par Arkane Studios. Donc, quand Arkane Studios sort un FPS en coop dans lequel on combat des vampires, on suit ça avec attention.Mais parfois, la vie a décidé de vous pourrir vos petits plaisirs.Parce que le jeu est raté.