- Gylt sortira le 6 juillet

Publié le Vendredi 12 mai 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Un jeu sur les cauchemars

Jeu d'horreur qui a fait les beaux jours d'une console déjà oubliée, la Stadia, Gylt est annoncé pour le 6 juillet sur PC, Xbox One, Xbox Series, PS4 et PS5.Développé par Tequila Games, il vous plonge dans une histoire entre réalité et imaginaire, dans laquelle les cauchemars prennent vie. Vous pourrez choisir de vous cacher ou d'affronter de terribles créatures. Et n'oubliez pas : si votre pied dépasse du lit, des crocodiles vont venir le manger.On vous laisse découvrir le jeu en vidéo :