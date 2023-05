- Une démo pour Monster Menu: The Scavenger’s Cookbook

Publié le Jeudi 11 mai 2023 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Moi aussi je mange mes ennemis

Une démo est désormais disponible pour le jeu Monster Menu : The Scavenger's Cookbook. Le jeu, quant à lui est prévu pour le 26 mai prochain sur Nintendo Switch, PS4 et PS5. Et la démo est disponible sur les trois consoles.Pour rappel, Monster Menu : The Scavenger's Cookbook est un tactical RPG qui incorpore des éléments de survie et de roguelite. Vous allez y diriger une équipe d'aventuriers piégée dans un donjon, qui va devoir recourir à tous les moyens pour s'en sortir, à commencer par manger les monstres. La cuisine prend une place centrale dans le gameplay et sera un point clé de l'amélioration des personnages. Vous devrez en effet gérer la faim et la soif de chaque personnage. Mais tous les monstres ne seront pas bons à manger... et il faudra aussi récolter d'autres ressources pour agrémenter vos recettes.Un nouveau trailer a été diffusé :