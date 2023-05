- Garden Simulator désormais disponible sur consoles

Publié le Jeudi 11 mai 2023 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Nains de jardin

Le jeu est déjà sorti depuis un petit moment sur PC, il est désormais accessible sur consoles, à savoir sur PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series, mais aussi sur Nintendo Switch.Dans le jeu, comme son nom l'indique, vous jouez un jardinier, qui jardine. Passez la tondeuse sur la pelouse, plantez des fleurs ou occupez vous du potager, vous êtes libre d'organiser la cour de votre maison périurbaine comme vous le souhaitez. Vous pourrez aussi installer de nombreux nains de jardin.Reste à savoir si on pourra passer la tondeuse sur le chat.