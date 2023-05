- Peter Pan & Wendy, découvrez le reportage sur le Capitaine Crochet

Publié le Mercredi 10 mai 2023 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Il ne doit surtout pas se gratter les noix...

Peter Pan & Wendy est sorti le 28 avril, en exclusivité sur Disney+. Cette revisite du classique de la littérature écossaise, signée J.M. Barrie, s'offre un petit making-of centré sur le personnage du Capitain Crochet, joué par Jude Law.C'est un film réalisé par David Lowery (Green Knight) avec Jude Law (Les Animaux fantastiques : Les Secrets de Dumbledore), AlexanderMolony (The Reluctant Landlord), Ever Anderson (Resident Evil : Chapitre final), YaraShahidi (la série « Grown-ish »), AlyssaWapanatâhk, JoshuaPickering (A Discovery of Witches), JacobiJupe, MollyParker (House of Cards), AlanTudyk (Rogue One : A Star Wars Story) et JimGaffigan.