Urbek City Builder est disponible sur Xbox et Nintendo Switch

Publié le Jeudi 11 mai 2023 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Haussmann n'a qu'à bien se tenir

Sorti l'été dernier sur PC, le jeu Urbek City Builder, de RockGame S. A. vient de débarquer sur Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.Ce jeu permet de construire une ville à la Sim City, en faisant attention à ses ressources et en s'occupant de tous les petits besoin de vos habitants. Il faudra donc gérer la nourriture, l'énergie ou encore les materiaux de construction.On a également la possibilité de modifier son terrain de jeu et sa partie à volonté: on peut définir son biome, si il y a de l'eau ou pas sur sa carte, le niveau de difficulté ou de ressources... Et votre ville changera constamment, avec les mises à niveau des bâtiments de production et des maisons.