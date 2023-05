- WARHAMMER 40,000: BOLTGUN dévoile un nouveau trailer de gameplay

Publié le Jeudi 11 mai 2023 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Ça va péter de partout

FPS rétro se déroulant dans l'univers de Warhammer 40,000, Boltgun sortira sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Il est prévu pour le 23 mai.Hommage aux cadors du genre tels que Duke Nukem 3D et autres Quake, Doom et j'en passe, le jeu vous plonge dans l'histoire d'un Space Marine lancés contre les Démons et Space Marines du Chaos. Signé Auroch Digital et Focus Entertainmentont, il promet une action frénétique et des combats survitaminés.On vous laisse découvrir la nouvelle vidéo de gameplay :