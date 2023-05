PlayStation Plus : Les nouveaux jeux de mai pour l'Extra et le Premium

Publié le Jeudi 11 mai 2023 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Joli

Ratchet & Clank: Rift Apart (PS5)

Humanity (PS4, PS5)

Watch Dogs: Legion (PS4, PS5)

Dishonored 2 (PS4)

Dishonored: Death of the Outsider (PS4)

Sakuna: Of Rice and Ruin (PS4)

Tomb Raider: Definitive Edition (PS4)

Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration (PS4)

Shadow of the Tomb Raider (PS4)

Bus Simulator 21: Next Stop (PS4, PS5)

The Evil Within 2 (PS4)

Wolfenstein: Youngblood (PS4)

Thymesia (PS5)

Rain World (PS4)

Lake (PS4, PS5)

Conan Exiles (PS4)

Rune Factory 4 Special (PS4)

Story of Seasons: Friends of Mineral Town (PS4)

Soundfall (PS4, PS5)

Syphon Filter: Logan’s Shadow (PS4, PS5)

Blade Dancer: Lineage of Light (PS4, PS5)

Pursuit Force (PS4, PS5)

Ghostbusters: The Video Game Remastered (PS4)

Comme d'habitude, alors que le mois est entamé, Sony ajoute des jeux gratuits, offerts aux joueurs ayant souscrit à un abonnement Playstation Plus, selon les formules Essential, Extra et Premium.Et comme à chaque mois chez Gamalive, on se dévoue à vous annoncer les heureux élus qui rejoindront (peut-être) votre biblliothéque dès le 16 mai.PlayStation Plus Extra et Premium :PlayStation Plus Premium | PlayStation Classics :