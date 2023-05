- (Formule 1) F1 23 dévoile ses innovations

Publié le Vendredi 12 mai 2023 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Du nouveau vroum

F1 23 sortira le 16 juin sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. La série culte des jeux de Formule 1 offrira quelques innovations par rapport aux opus précédents. EA en a présenté quelques-unes.Au menu, une modification de la maniabilité et de la physique, et une amélioration du comportement de la voiture, l'inertie, la réaction des pneus et j'en passe.Ajoutez une technologie baptisée Precision Drive qui gère plus rapidement l'impact du circuit sur la voiture et le retour qu'en auront les joueurs sur les volants et la manette, une nouvelle distance de course de 35% ajoutée pouir des courses de longue durée, le retour des drapeaux rouges, et deux nouveaux circuits, Las Vegas et Lusail.