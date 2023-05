Asus dévoile sa nouvelle console : la ROG Ally

Publié le Vendredi 12 mai 2023 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Jolie

Asus sortira sa première console de jeux, la Rog Ally. Quelques infos ont été dévoilées pour l'occasion. Elle sera disponible dès le 13 juin, pour un prix de 799 €.Elle est équipée d'un processeur AMD Ryzen Z1, 16 Go DDR5, 512 Go de stockage + un slot de carte microSD pour en augmenter la capacité et permettra de jouer à ses jeux (en wifi) à ses jeux Steam, Epic, EA, Ubi, Xbox Game Pass...Elle tourne sous Winfows 11, propose du Full HD 120 Hz. Et elle pèse 608g.Et on va la tester. Farpaitement.