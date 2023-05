Redemption Reapers est sorti sur PS5

Publié le Lundi 15 mai 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Ça ne rend pas le jeu meilleur

Sorti il y a un peu plus d'un mois sur PC, PS4 et Nintendo Switch, le jeu Redemption Reapers vient de débarquer sur PS5. Nous l'avions testé précédemment et il avait été loin, très loin de nous convaincre, comme vous pourrez vous en rendre compte ici Pour rappel, le jeu est un tactical RPG se déroulant dans un monde Dark Fantasy, signé Masayuki Horikawa (réalisateur de la série Fire Emblem).Vous y gérez une escouade de soldats d'élite qui se dresse comme dernier rempart de l'Humanité, face à l'avancée du mal ultime et de ses armées. En infériorité numérique, vous allez plonger derrière les lignes ennemies et, grâce aux synergies entre les membres du groupe, tenter de défaire l'adversaire. Vous développerez votre armée et votre arsenal avec les butins gagnés sur les champs de batailles. Vous devrez aussi savoir placer vos troupes au bon endroit, savoir quand attaquer et quand se déplacer furtivement, quand tendre des pièges et comment désorienter et affaiblir l'ennemi...Cette version PS5 ajoute un mode New Game Plus.