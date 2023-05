- Shadow Gambit: The Cursed Crew, les pirates maudits remettent ça

Publié le Lundi 15 mai 2023 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Que le grand Cric vous croque !

On vous a déjà parlé de Shadow Gambit: The Cursed Crew. Le jeu sortira prochainement PC, via Steam . Il s'agit d'un jeu d'inflitration stratégique, développé par Mimimi Games.Une nouvelle vidéo du jeu, présentant l'île appelée Iron Bay, autrefois île maudite et hantée, aujourd'hui propriété de l'Inquisition.Car dans Shadow Gambit: The Cursed Crew, vous allez incarner le capitaine d'un vaisseau pirate maudit. Tout votre équipage est sous le coup d'une malédiction. A la manière des films Pirates des Caraïbes... Pour briser cette malédiction, vous devez récupérer les perles noires disséminées aux quatre coins du monde.