- Driftce, le jeu de drift, est sorti

Publié le Lundi 15 mai 2023 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Alice, ça glisse...

Driftce vient de sortir sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Le jeu est signé 505 Games et est développé par ECC Games SA. Il s'agit d'un jeu de drift et de gestion de voitures. Le jeu est venu 29,99 €.Le jeu vous permet de gérer une voiture, la paramétrer, changer des pièces, pour la rendre le plus performant possible. Plus de 1800 pièces sont proposées. 12 des meilleures voitures de drift sous licence officielle dseront incluses, comme la Toyota AE86, de la Mazda MX5 ou la BMW E46 M3. UNe douzaine de circuits ont été scannés au laser pour les reproduire dans le jeu le plus fidèlement possible.Les modes carrière, course rapide, bac à sable, Free Ride, contre la montre et Gymkhana sont disponibles.