- Final Fantasy XIV Online prÃ©sente sa mise Ã  jour 6.4

Publié le Lundi 15 mai 2023 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Nouveau donjon

Nouvelles quêtes de l’épopée : un nouveau chapitre épique viendra s’ajouter à la trame du scénario principal.

Nouvelle série de raids – Le Paradis du Pandæmonium : cet arc dantesque s’achèvera sur une lutte ardue intemporelle entre l’humain et le divin.

Nouveau donjon instancié – L’île de Haam : cette nouvelle instance jalonnée d’embûches éprouvera l’endurance de chaque Guerrier de la Lumière.

Nouveau défi – La Chaire de l’Exilée : sur la lune écarlate, les aventuriers devront croiser le fer avec le général Golbez dans ce défi flambant neuf à difficulté normale et extrême

Nouveau défi irréel : cette nouvelle mouture de l’affrontement contre Zurvan se déroulera dans l’unité de contention Z1P9 (irréel).

Nouvelles quêtes annexes : la « Tarufacture de Tataru » n’aura décidément pas fini de faire parler d’elle.

Système de renforts (mise à jour) : le système de renforts sera étendu à une partie des instances de l’épopée Stormblood™ : « La Mer du Chant des sirènes », « La Force de Bardam », « Le château de Doma », « Castrum Abania » et « Ala Mhigo ». Elles pourront ainsi être terminées à l’aide d’une équipe formée de PNJ alliés.

La pêche en mer (mise à jour) : des itinéraires de pêche en haute mer ont été ajoutés à la plus grande joie des amateurs du grand large. L’Ambition mettra désormais le cap vers la Muni et la Mer de Rubis.

La Félicité insulaire (mise à jour) : l’aménagement de ce nouveau petit coin de paradis se poursuivra avec, notamment, la possibilité d’installer du mobilier de jardin, ainsi que l’arrivée de nouveaux objectifs de développement, rangs de félicité, semis à planter et animaux à élever.

Mises à jour JcJ :

o Crystalline Conflict : la saison 4 des « Seuils de série » et la saison 7 de « Crystalline Conflict » débuteront lors de la mise à jour 6.4.

o Le Front : des ajustements seront apportés aux règles de la mission « Les Champs de la Gloire (brise-glace) ». Un nouvel élément d’interface sera également ajouté pour afficher la durée et des résultats de la mission.

Autres ajouts : la mise à jour 6.4 introduira dans la foulée une série de nouveautés, dont un nouveau type de mémoquartz allagois et des améliorations du tableau des ventes. Les joueurs auront également la possibilité d’afficher les icones de job dans la fenêtre de log et la plaque de nom, et pourront désormais appliquer des mirages aux fées du job d’Érudit.

Final Fantasy XIV Online sortira sa mise à jour 6.4 le 23 mai prochain. Elle s'intitule "The Dark Throne". Une nouvelle vidéo offrant une vue d’ensemble de cette mise à jour a été publiée.Un nouveau donjon et défi, de nouvelles quêtes, mais aussi d'autres nouveautés ont été annoncées pour l'occasion : mises à jour JcJ de Cristalline Conflit et du Front, améliorations de la Félicité insulaire avec la nouvelle fonction d’ajout de mobilier de jardin...Voici les modifications apportées par cette mise à jour :