RoboDunk : des robots, du basket, du roguelite

Publié le Mardi 16 mai 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Original

Robodunk est un mélange de roguelite et de jeu de basket, avec des robots. Le jeu propose une campagne solo ou en coop à quatre joueurs. Vous pourrez acheter des robots, les améliorer, devenir meilleur, battre plus d'équipes, récupérer plus d'argent...Un arbre de compétences permettra de débloquer des capacités spéciales.Développé par Jolypunch game, le jeu s'est offert un prologue, sorte de démo disponible sur Steam . Le jeu, lui, sort dans le courant de l'année.