- Tamarak Trail, un roguelite avec deck building

Publié le Mardi 16 mai 2023 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Esturgeon ? Vraiment ?

Mécaniques de dés, deck building et roguelite... Tamarak Trail mélange les genres. Une vidéo a été dévoilée pour montrer le fonctionnement du jeu et son gameplay.Il est prévu sur PC, dans le courant de l'année et est signé Yarrow Games.Vous incarnez un membre de la Loge de l'Esturgeon, une société secrète destinée à lutter contre une entité maléfique ayant corrompu le Sentier de Tamarak.