Un nouveau MMORPG sur le Seigneur des Anneaux

Publié le Mardi 16 mai 2023 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Et il s'appellera The Lord of the Rings Online ?

flop

Amazon Games a annoncé un partenariat avec la société gérant les droits de la Terre du Milieu, Middle-earth Enterprises dans le but de développer un nouveau MMORPG basé sur Le Seigneur des Anneaux et de la trilogie du Hobbit.Le studio d'Orange County, déjà à l'origine duMMO New World, sera en charge du développement. C'est déjà la deuxième fois, après un premier projet annulé, qu'une telle annonce est faite.Reste à savoir ce que deviendra The Lord of the Rings Online.Aucune date de sortie n'a été évoquée.2025 ?