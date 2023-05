Turbo Shell, un petit jeu de plateformes indépendant

Publié le Mercredi 17 mai 2023 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Tête d'oeuf

Développé par Radioactive Dreams, Turbo Shell est un petit jeu indépendant qui sort le 23 mai sur Steam . Une démo est d'ores et déjà disponible.Dans le jeu, on ne saute pas, mais on se fait propulser par le SPO. Le Système Propuls'Oeuf. Parce que vous jouez un oeuf. Qui se propulse grâce à un gros bâton rouge et bleu. Le côté bleu te propulse, la côté rouge t'attire vers les obstacles.Le jeu s'annonce assez difficile, comme vous pouvez le voir dans cette vidéo.