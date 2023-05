Warlander sort sur PS5 et Xbox Series

Publié le Mercredi 17 mai 2023 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Et c'est gratuit

Warlander est un mélange de hack'n slash, shoot et jeu de stratégie, multijoueur en ligne et free-to-play, signé Toylogic et déjà sorti il y a quelques mois sur PC. Il est désormais disponible sur PS5 et Xbox Series, en cross play sur toutes les plateformes (tout le monde peut jouer ensemble).Jusqu’à 100 joueurs divisés en cinq armées vont s'affronter pour détruire le château ennemi. Trois classes de personnages sont disponibles : guerrier, mage et clerc. Les joueurs peuvent utiliser des tours de siège, des catapultes, des béliers et même faire appels à des forces surnaturelles via des idoles cataclysmiques, pour arriver à leurs fins.On vous laisse découvrir le jeu en vidéo :