Xbox Game Pass : Les nouveautés de mi-mai

Publié le Mercredi 17 mai 2023 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Fifa est là !

FIFA 23 (Console & PC) EA Play - disponible

Eastern Exorcist (Console & PC) – 18 mai

Ghostlore (Console) – 18 mai

Planet of Lana (Console & PC) – 23 mai

Cassette Beasts (Console) – 25 mai

Massive Chalice (Cloud & Console) – 25 mai

Railway Empire 2 (Cloud, Console & PC) – 25 mai

Chicory: A Colorful Tale (Console & PC) – 30 mai

Sea of Thieves : La Chasse du Collectionneur – Disponible

Age of Empires II: Definitive Edition – Return of Rome – Disponible

FIFA 23 : Pack Ultimate Team – Disponible

Pack de démarrage SMITE x Vshojo – Disponible

Europa Universalis (PC)

Evil Genius 2: World Domination (Cloud, Console & PC)

FIFA 21 (Console & PC) EA Play

Floppy Knights (Cloud, Console & PC)

Lawn Mowing Simulator (Cloud, Console & PC)

Le catalogue du Xbox Game Pass se fournit encore et toujours. Rappelons le fonctionnement, vous payez un abonnement et en échange vous avez accès à une bibliothèque de jeux sur PC, Xbox, et même Android pour certains.Les nouveaux titres :Contenu téléchargeable et mise à jourLes Avantages du Xbox Game Pass UltimateIls nous quittent le 31 mai