- Le JRPG Trinity Trigger est disponible

Publié le Mercredi 17 mai 2023 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Voyage, voyage...

Trinity Trigger est un JRPG qui se déroule sur le continent de Trinitia où trois jeunes héros sont accompagnés des Triggers, des créatures capables de se transformer en huit type d'armes. L'un des protagoniste, désigné comme "Guerrier du Chaos", va devoir traverser le monde pour aller défier les Dieux...Le jeu est Inspiré des jeux de rôle des années 90, et il vient de paraître sur PS4, PS5 et Nintendo Switch.Il est développé par FuRyu et édité par Marvelous Europe. On retrouve, parmi les développeurs, des grands noms japonais tels que l'artiste spécialisé dans la création des mondes Yuki Nobuteru (Secret of Mana), le character designer Raita Kazama (Xenoblade), le scénariste Yura Kubota (OCTOPATH TRAVELER), et le compositeur Hiroki Kikuta (Secret of Mana).