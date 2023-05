Broken Roads, un nouveau RPG post-apocalyptique prometteur

Publié le Vendredi 19 mai 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Intéressant

Développé par le studio indépendant Drop Bear Bytes, le jeu Broken Roads est un RPG narratif en 3D isométrique, qui se déroule dans un monde post-apocalyptique et plus précisément dans ce qui fut autrefois l'Australie.Factions amies et ennemies, nombreux PNJ, quêtes en pagaille... sans oublier que tous vos choix pourront avoir une incidence sur le scénario.Les combats seront au tour par tour, à la manière d'un Fallout (premier et deuxième du nom, ou Tactics).Alléchant, le jeu sera proposé aussi en français. Sortie prévue sur PC dans le courant de l'année.