Lords of the Fallen donne une date de sortie !

Publié le Vendredi 19 mai 2023 à 09:45:00 par Julia Bourdin

Et c’est pour l’anniversaire de Cedric !

Hexworks annonce la date de sortie de son très attendu A-RPG de dark fantasy, attention prenez vos agendas, pour le 13 octobre ! Reboot du titre original de 2014, Lords of the Fallen sortira sur PC, PS5 et Xbox Series.Le nouveau trailer nous montre un nouvel aperçu du titre avec des boss, des mondes parallèles entre lesquels vous pourrez voyager et votre quête pour renverser Adyr, le Dieu démon.Les précommandes sont déjà ouvertes pour les éditions Standard, Deluxe et Collector.L’édition Deluxe comprend la clase supplémentaire de départ du Croisé Noir avec son ensemble iconique, un artbook numérique, la bande-son numérique et une visionneuse de modèles 3D. En plus de tout ça, l’édition Collector comprend une figurine de 25 cm du Croisé Noir, un présentoir en métal pour elle avec des LED, un steelbook ainsi qu’un poster et des cartes illustrées recto-verso.Hâte d’en voir plus !