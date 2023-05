- Gangs of Sherwood : un nouveau jeu sur Robin des Bois

Publié le Vendredi 19 mai 2023 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Ça devient Robin des airs ?

Développé par le studio Appeal et édité par Nacon, le jeu Gangs of Sherwood est annoncé pour cet automne sur PC, PS5 et Xbox Series.Il s'agit d'un jeu d'action-aventure coopératif qui s'inspire librement de la légende de Robin des Bois.On retrouve Robin en guerre contre le Sherriff de Nottingham, mais à la sauce Fantasy.Frère Tuck, Petit Jean et Marianne seront bien entendu de la partie. Avec Robin, ce seront donc 4 personnages jouables qui seront proposés.Une bande-annonce a été dévoilée. On attend d'en voir plus pour se faire une première idée, mais sur le papier... on reste dubitatif.