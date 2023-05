- MotoGP 23 dévoile son mode carrière

Publié le Vendredi 19 mai 2023 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

On pourra faire du wheeling ?

MotoGP 23 sort le 8 juin prochain sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC via Steam. Il est une nouvelle fois signé Milestone et Dorna Sports S.L.On vous fait la liste des "innovations" :Le mode carrière a été retravaillé. La météo dynamique a été ajoutée. Et l'IA a été améliorée. Pour les novices, de nouvelles aides à la conduite ont été implémentées. Et pour la première fois en multijoueur, le crossplay sera disponible. Notez qu'en local, vous pourrez jouer à deux en écran partagé (crossplay non dispo sur PC et Nintendo Switch, écran partagé non dispo sur Nintendo Switch).Et c'est justement le mode carrière qui est dévoilé en vidéo.