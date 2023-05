Publié le Lundi 22 mai 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

A l'Ed ?

Sorti l'année dernière en accès anticipé, le jeu Ed-0: Zombie Uprising sort en version finale le 13 juillet prochain sur PC, PS5 et Xbox Series. Pour rappel, il s'agit d'un jeu d'action de type survival rogue.Dans Ed-0: Zombie Uprising, on se bat brutalement (et stratégiquement) dans un donjon sous l'ère Edo un peu remaniée : un Japon isolé et assiégé par des hordes de zombies. Trois héros, un samouraï, un sumo et une ninja, vont combattre ces hordes. A la manière d'un rogue-lite, tout est généré aléatoirement à chaque début de partie. Le jeu promet plus de 10 heures de gameplay, plus de 100 objets et compétences, des donjons à visiter...Le jeu sera proposé au prix de 28,99 €.