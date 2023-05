My Hero Ultra Rumble débarque en bêta ouverte

Publié le Lundi 22 mai 2023 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Gratuit pour tous !

Bandai Namco lance la bêta ouverte de son jeu de baston My Hero Ultra Rumble dès cette semaine, à savoir le 26 mai et jusqu'au 5 juin, sur PS4 et PS5.Pour rappel, My Hero Ultra Rumble est un Battle Royale regroupant 24 joueurs, répartis en équipes de 3. Les joueurs devront choisir entre le camp des Héros ou le camp des Vilains. 15 personnages issus de l'univers de My Hero Academia seront proposés durant cette bêta. Bien entendu, chacun a ses forces, ses faiblesses, son style de combat... et la version finale proposera plus de combattants.Le jeu, quant à lui, est prévu sur PC, PS4, PS5 (via compatibilité), Xbox One, Xbox Series (via compatibilité) et Nintendo Switch.