- LEGO 2K Drive, la bande-annonce de lancement

Publié le Lundi 22 mai 2023 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Ça casse des briques

LEGO 2K Drive, ce sont des courses et de la personnalisation de véhicules dans un monde ouvert. Plein de LEGO à manipuler, à piloter, avec toujours ce petit côté délirant qui les caractériste.Le jeu est sorti vendredi sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC au prix de 59,99 € et au prix de 69,99 € sur PS5 et Xbox Series. On est sur le test, on tente de vous le pondre pour demain.Et pour vous faire patienter, on vous dévoile la bande-annonce de lancement du jeu :