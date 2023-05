- Warhammer 40,000: Boltgun dévoile 7 minutes de gameplay

Publié le Lundi 22 mai 2023 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Ça va envoyer sévère

On vous le rappelle. Warhammer 40,000: Boltgun est un FPS qui se déroule dans l'univers bien connu de Warhammer 40,000, et qui se veut un hommage aux classiques du genre, sortis dans les années 90, tels que Duke Nukem 3D, Quake, Doom et j'en passe.Le jeu vous plonge dans l'histoire d'un Space Marine lancé contre les Démons et Space Marines du Chaos. Signé Auroch Digital et Focus Entertainmentont, Warhammer 40,000: Boltgun promet une action frénétique et ultra rythmée.Il sort demain sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC. On vous laisse découvrir la nouvelle vidéo du jeu.