Tiny Thor : un jeu de plateformes avec un marteau

Publié le Mardi 23 mai 2023 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Un marteau, c'est fou

Inspiré des classiques du genre plateformes à l'époque de la Super Nintendo, de l'Amiga ou de la Mega Drive, Tiny Thor vous met dans la peau d'un jeune Thor équipé de son légendaire marteau Mjöllnir.Thor va voyager et combattre tout un tas de créatures et d'ennemis, comme Loki.Entre rétro et pixel art, Tiny Thor est attendu pour le 5 juin sur Steam . Edité par Gameforge, il est développé par le studio Asylum Square. Une démo est d'ores et déjà disponible pour tester le jeu avant de l'acheter.