La Petite Sirène, demain, au cinéma

Publié le Mardi 23 mai 2023 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Me taperais bien une sardine, moi...

L'adaptation Live du conte bizarre d'Andersen arrive dès demain au cinéma. Un film de Rob Marshall avec Javier Bardem, Daveed Diggs, Melissa McCarthy, Jonah Hauer-King, Jacob Tremblay et Awkwafina.Et si, c'est un conte très bizarre. Un poisson qui tombe amoureux d'un humain qui tombe amoureux du poisson et qui décide de se marier avec à la fin, malgré l'attaque d'un poulpe géant jaloux... excusez du peu, mais ça sent quand même la partouze zoophile. Et dire qu'on va montrer ça aux enfants...En attendant, Disney a dévoilé un reportage. Et un extrait, à savoir la chanson "embrasse-la". Notez bien le malaise de la chanson : les deux amoureux sous pression qui n'osent pas s'embrasser, ce petit moment d'intense émotion qui reste généralement gravé à vie, soigneusement ruiné par des mouettes et des poissons à la con qui chantent tout autour.