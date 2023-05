EA Sports F1 23 dévoile une nouvelle bande-annonce

Publié le Mardi 23 mai 2023 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Le plein de neuf

On vous refait le pitch. Modification de la maniabilité et de la physique, amélioration du comportement de la voiture, de l'inertie, de la réaction des pneus, nouvelle technologie baptisée Precision Drive qui gère plus rapidement l'impact du circuit sur la voiture et le retour qu'en auront les joueurs sur les volants et la manette, nouvelle distance de course de 35% ajoutée pouir des courses de longue durée, retour des drapeaux rouges, deux nouveaux circuits, Las Vegas et Lusail...EA Sports F1 23 essaiera d'améliorer la mouture 2022. Il est prévu le 16 juin sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.Une nouvelle vidéo a été dévoilée. Elle est commentée par Natalie Pinkham, présentatrice de Sky Sports F1, qui présente les diverses améliorations apportées aux modes de jeu, tels que F1 World, Point de Rupture 2 (le multijoueur), ainsi que le retour du mode Carrière et de Mon Écurie.