FIFA 23 : Mise à jour Coupe du Monde Féminine de Football

Publié le Mercredi 28 juin 2023 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Pauvre société

EA Sports a mis à jour son FIFA 23 avec la Coupe du Monde Féminine 2023 qui se tiendra du 20 juillet au 20 août en Australie et en Nouvelle-Zélande et dont, il faut bien l'avouer, tout le monde se fout parce que le foot féminin, c'est lent, c'est nul, alors que le foot masculin, y'a des bonshommes, c'est viril et les footballeurs, ce sont les nouveaux porte-paroles de notre société.Si, si. Je vous assure. Demain, Mbappé se présente à la présidence, j'suis certain qu'il sera élu. Et c'est tant mieux.Bref. Au lieu de s'occuper de leurs gamins et de tenir la maison, les femmes font du foot. Et ça donne ça :Premier degré ?