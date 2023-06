Deadliest Catch: The Game sort sur Xbox et Nintendo Switch

Publié le Mercredi 28 juin 2023 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Panier de crabes

Sorti sur PC en 2020, Deadliest Catch: The Game est le genre de jeu qu'il vous faut absolument jouer pour, un jour, pouvoir dire à vos petits-enfants "Je l'ai fait !". Rendez-vous compte : vous allez pouvoir devenir un pêcheur de crabes dans la mer de Béring !A la barre de votre bateau de pêche, vous allez sillonner les mers de l'Alaska pour ramener du crabe, du King Crab, de l'araignée de mer et espérer prétendre au titre de meilleur pêcheur de crabe du monde. Et ce, quelle que soit la météo.Avouez que ça envoie du rêve.Le jeu débarque sur Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Trop chouette.