Publié le Mercredi 28 juin 2023 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Encore plus de boue

Farming Simulator 22 : Premium Edition sortira le 14 novembre sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series. Cette édition comprendra le jeu Farming Simulator 22 agrémenté des packs de l'année 1 et de l'année 2 du jeu.Autrement dit, vous bénéficierez des packs Antonio Carraro, Kubota, Vermeer, Göweil, Hay & Forage ainsi que deux autres packs bientôt annoncés. Seront aussi inclus l’extension Platinum axée sur la forêt et qui ajoute Volvo et d’autres marques, mais aussi de nouvelles mécaniques de gameplay, une nouvelle carte...Au final, plus de 35 véhicules et outils seront ajoutés.