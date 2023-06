Bloodhound, un FPS d'horreur

Publié le Mercredi 28 juin 2023 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Avec des chauve-souris-bébé

FPS à l'ancienne, Bloodhound est annoncé pour le 18 juillet prochain. Il sortira sur PC, via Steam . Le jeu est développé par Kruger & Flint Productions, un petit studio indépendant polonais.Il s'inspire des classiques du genre, dans les années 90, mais en proposant des graphismes plus modernes.Dans Bloodhound, vous incarnez un membre de l'Ordre des gardiens des portes, qui doit protéger les portes de l'enfer contre une invason d'Astaroth et ses cultistes. Boss monstrueux, chauve-souris-bébé et autres créatures démoniaques vous attendent.Un prologue (démo) est disponible sur le site.