Le Manoir HantÃ©, le making-of

Publié le Mercredi 28 juin 2023 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Fun !

Après Pirates des Caraïbes et Jungle Cruise, c'est au tour de l'attraction Disney du Manoir Hanté de bénéficier d'une adaptation en fim.Il est réalisé par Justin Simien et met à l'affiche LaKeith Stanfield, Tiffany Haddish, Owen Wilson, Danny DeVito, Rosario Dawson, Chase W. Dillon et Dan Levy, avec Jamie Lee Curtis et Jared Leto dans le rôle de « The Hatbox Ghost ».Il sort le 26 juillet dans les salles.Un petit reportage a été mis en ligne.