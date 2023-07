- Albatroz, un jeu de randonnée...

Publié le Vendredi 30 juin 2023 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Sac à dos, sac à dos, sac à dos...

Le studio de développement Among GIants et l'éditeur Soedesco ont annoncé le développement d'un jeu de rôle de randonnées d'aventures. Tout ça à la fois. Il s'intitule Albatroz et sortira l'année prochaine.Dans le jeu, vous êtes lancée à la recherche de votre frère disparu, alors qu'il tentait de rejoindre la montagne mythique Albatroz. Vous allez vous lancer sur ses traces, voyageant de régions côtières en montagnes enneigées. Outre la découverte de nouvelles cultures, outre de nouvelles rencontres, il faudra aussi faire ses plans de voyages et gérer ses ressources.Un jeu... simplement beau et tranquille ?