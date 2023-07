An Ankou, un jeu franÃ§ais complÃ¨tement mortel

Publié le Vendredi 30 juin 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Ankou et encore

Développé par le studio nantais Alkemi Games, à qui l'on doit le jeu Foretales, An Ankou est un rogue-like qui sortira cet été, en juillet, en accès anticipé sur Steam . Si vous voulez d'ores et déjà y jeter un oeil, le jeu est en démo.Comme son nom l'indique, vous allez incarner l'Ankou, cette figure païenne liée à la mort qui vient en aide aux âmes perdues. Là, toutefois, il va s'agir de s'occuper d'une invasion de démons.Explorer les contrées sombres et angoissantes, récupérer des ressources, améliorer son équipement, mourir et recommencer...Le jeu se dévoile dans une bande-annonce :