(TEST) Turtle Beach Recon Controller, une manette avec des fonctions supplÃ©mentaires

Publié le Jeudi 29 juin 2023 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

J'aime en avoir plein les mains

Déjà, pour jouer à plusieurs, il faut avoir au moins deux manettes. Ensuite, une manette, ça se casse. On pète un truc en forçant comme un malade, on la fait tomber, on frappe quelqu'un avec, on étrange le chat avec si elle est filaire...Bref, il y a plein de raisons de vouloir acheter une nouvelle manette.Et nous, on a testé celle de chez Turtle Beach. Qui ne font pas que des casques. La preuve.