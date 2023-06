- Dinosaurs: Mission Dino Camp, un jeu inspiré par les figurines Schleich

Publié le Jeudi 29 juin 2023 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Groaar

Figurines d'animaux très réalistes et, il faut bien l'avouer, majoritairement super bien faites (mais qui vous coûtent un rein), les jouets Schleich sont célèbres dans le monde entier. Ils vont l'être un peu plus grâce à Dinosaurs: Mission Dino Camp, un jeu vidéo inspiré par ces figurines.Destiné aux enfants avant tout, le jeu sortira en boîte et en version numérique à l'automne sur Nintendo Switch, PS4 et PS5. Il sera uniquement disponible en téléchargement sur PC et Xbox Series.Dans le jeu, il s'agira d'aller capturer les dinosaures pour les ramener à votre camp et les soigner.