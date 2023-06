(TEST) Aliens: Dark Descent (PC, Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5)

Publié le Mercredi 28 juin 2023 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Aliens, le retour

Une fois n'est pas coutume, ce n'est pas un mais deux avis que vous allez retrouver sur Aliens Dark Descent. Sylvain, déjà, l'a testé sur PS5. Quant à moi, je l'ai testé sur PC. Et si, parce qu'il faut savoir être feignant, j'ai laissé Sylvain écrire le test, je n'ai pas pu m'empêcher d'y aller de mon petit avis à la fin. Notamment parce que je n'ai pas forcément le même que lui.Mais bref.Alien.C'est toute une histoire, cette saga. Une histoire réussie au début, avec même quelques jeux sympathiques (j'ai passé pas mal de temps sur le jeu Aliens vs Predator de 1999, notamment), et quelques errements depuis, avec des films nettement moins réussis et des jeux qui n'ont pas forcément eu un succès monstrueux (même si Alien Isolation était chouette, il a fait un flop).Quant à celui-ci...