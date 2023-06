- The Pixel Pulps Collection : des Visual Novels 80's en boîte

Publié le Jeudi 29 juin 2023 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Pulp Fictions

The Pixel Pulps Collection est une compilation de 3 jeux développés par Nico Saraintaris, auteur, et Fernando Martinez Ruppel, graphiste. Le premier jeu est Mothmen 1966 (sorti en 2022), le deuxième Varney Lake (qui vient de sortir et dont vous pouvez retrouver le test dans nos colonnes ici ) et Bahnsen Knights (sortie prévue à la fin de l’année).Ce sont des visual novels en pixel art, inspiré de la culture des années 80.Cette compilation sortira à la fin de l'année, en même temps que le jeu Bahnsen Knights, en boîte, sur PS4, PS5 et Nintendo Switch. Le troisième jeu sera aussi disponible sur PC, en solo, en téléchargement.En tout cas, on a bien aimé Varney Lake et, donc, on ne peut que vous conseiller d'y jeter un coup d'oeil.