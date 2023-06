Jagged Alliance 3 dévoile ses personnages

Publié le Jeudi 29 juin 2023 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Expendables

Jagged Alliance 3 sortira le 14 juillet sur PC, au prix de 44,99 €. Le jeu est actuellement en précommande. Pour rappel, il s'agit d'un jeu de combat au tour par tour avec une dimension RPG signé THQ Nordic.Dans Jagged Alliance 3, vous dirigez un groupe de mercenaires chargé de retrouver le président du pays de Grand Chien, une nation riche en ressources naturelles mais aussi en proie à de grandes divisions politiques.Vous devrez aussi y recruter et gérer des mercenaires, trouver des ressources pour les équipes et contrôler un maximum de territoire contre l’ennemi. La campagne sera jouable en co-op en ligne.La nouvelle vidéo du jeu dévoile quelques-uns de ces mercenaires, chacun ayant ses propres compétences et caractéristiques, son propre rôle sur un champ de bataille...