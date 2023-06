- Gravity Circuit, un jeu de plateformes 2D

Publié le Jeudi 29 juin 2023 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Hommage

Un monde post-apocalyptique dirigé par les robots. Un héros, seul, qui répond au nom de Kai et qui va devoir luter contre ces ennemis dirigés par une Intelligence artificielle. Des pouvoirs étranges d'utilisation de la gravité... voici le contexte du jeu Gravity Circuit.Ce jeu d'action-plateformes 2D est un hommage aux cadors du genre, notamment Megaman.Il est développé par Domesticated Ants, édité par PID Games et sortira le 13 juillet sur PC, PS4, PS5 et Nintendo Switch.