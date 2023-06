- Make Way, un jeu de petites voitures Ã  monter soi-mÃªme

Publié le Jeudi 29 juin 2023 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Quand Hot Wheels rencontre Lego

Make Way est un jeu de courses et de construction, qui est annoncé pour cette année sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Il est développé par le studio indépendant Ice Beam et sera édité par Secret Mode.Dans le jeu, vous allez devoir construire vos circuits et les tester. Sauts, loopings, tout est bon pour faire des circuits délirants. Jouable jusqu'à 4 joueurs sur un même écran, Make Way proposera, au fil de vos courses et de vos constructions, de débloquer de nouvelles pièces et de nouveaux véhicules.Il y aura aussi des armes et des bonus, histoire de rendre les courses plus animées.