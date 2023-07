Publié le Vendredi 30 juin 2023 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Moi aussi j'aime être sur scène en slip

All Elite Wrestling: Fight Forever, plus communément appelé AEW: Fight Forever, est sorti. Il est disponible sur PC (à travers Steam), sur Playstation 4 et 5, sur Xbox One et Series et sur Nintendo Switch.Comme son nom l'indique, il s'agit d'un jeu de catch. Il est développé par Yuke's Co. et édité par THQ Nordic.Au menu, un mode carrière permettant d'incarner une étoile montant, des combats coop ou versus en ligne, et d'autres moeds encore... Les catcheurs Orange Cassidy, Bryan Danielson, MJF, Sting et Jade Cargill sont de la partie.Prix de vente, 59,99 €.