Pokemon GO présente une nouvelle fonctionnalité

Publié le Vendredi 7 juillet 2023 à 09:30:00 par Romain Cappelletti

Qui aurra la plus grosse ?

Depuis le 06 juillet 2023, les joueurs de Pokemon GO peuvent s'affronter d'une toute nouvelle manière !Les épreuves Pokéstop sont de nouveaux concours assez spécifiques pour lesquels les joueurs pourront inscrire un pokémon qu'ils ont capturé. Ce pokémon sera jugé sur sa taille, son poids, ou une statistique précise, et celui qui obtiendra la meilleure note gagnera des récompenses et sera inscrit au leaderboard visible par tous les joueurs !Alors que celui qui à la plus grosse créature l'emporte !